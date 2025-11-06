LGS ne zaman? 2026 LGS sınav tarihi açıklandı

2026 LGS sınav tarihi belli oldu! Milyonlarca öğrenci ve veli için büyük önem taşıyan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavın tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Ortaöğretime geçişte belirleyici rol oynayan bu sınav, öğrencilerin bilgi, beceri ve analitik düşünme yeteneklerini ölçmeyi hedefliyor. Peki, 2026 LGS ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak ve sınav kaç dakika sürecek? İşte detaylar…

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 2026 LGS TARİHİNİ AÇIKLADI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavda, öğrencilerin mevcut müfredatta yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda sorular yöneltilecek.

Bu yıl da LGS sınavı, öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, analiz yapma ve problem çözme becerilerini ölçmeye yönelik olarak planlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın adil, güvenli ve ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılması için tüm hazırlıkları sürdürüyor.

2026 LGS SINAV TARİHİ VE KAPSAMI

Bilgi Detay Sınav Tarihi 14 Haziran 2026 Pazar Uygulama Alanı Tüm Türkiye genelinde 8. sınıf öğrencileri Oturum Sayısı 2 (Sözel ve Sayısal) Toplam Soru Sayısı 90 soru (50 sözel + 40 sayısal) Toplam Süre 155 dakika Sınav Giriş Belgeleri Sınavdan 10 gün önce e-Okul VBS üzerinden açıklanacak

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

2026 LGS başvuru süreci yine e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuruların ücretsiz olması, tüm öğrenciler için erişimi kolaylaştıracak. Okul müdürlükleri, başvuru sürecinde öğrencilere rehberlik edecek ve gerekli onay işlemlerini tamamlayacak.

Sınav giriş belgeleri elektronik ortamda hazırlanarak öğrencilere teslim edilecek. Bu belgeler, sınav günü kimlik doğrulama için zorunlu olacak. Veliler ve öğrenciler, başvuru süresi içinde bilgilerini dikkatle kontrol etmeli ve hatalı başvuruların önüne geçmelidir.

LGS SINAV SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınav iki oturumdan oluşacak:

1. Oturum (Sözel Alan): Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce derslerinden toplam 50 soru.

2. Oturum (Sayısal Alan): Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru.

Sınavın toplam süresi 155 dakika olacak. Sözel bölüm için 75 dakika, sayısal bölüm için 80 dakika süre verilecek. Öğrenciler bu süre içerisinde soruları yanıtlayarak başarı puanlarını belirleyecek.

LGS’YE HAZIRLANAN ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNERİLER

Müfredatı takip edin: Sorular, öğretim programında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanıyor.

Düzenli deneme çözün: Gerçek sınav koşullarını simüle ederek zaman yönetiminizi geliştirin.

Analiz yapın: Her deneme sonrası yanlışlarınızı inceleyip eksik konularınızı belirleyin.

Psikolojik hazırlık yapın: Sınav stresini azaltmak için düzenli uyku ve nefes egzersizleri yapın.

2026 LGS SINAV TAKVİMİ

Aşama Tarih LGS Başvuruları 2026 Mart ayı içerisinde e-Okul üzerinden Sınav Giriş Belgelerinin Yayınlanması 4 Haziran 2026 LGS Sınav Tarihi 14 Haziran 2026 Pazar Sınav Sonuçlarının Açıklanması Temmuz 2026

2026 LGS ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasına göre 2026 LGS, 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacak.

LGS başvuruları nasıl yapılacak?

LGS başvuruları ücretsiz olarak e-Okul sistemi üzerinden yapılacak. Okul müdürlükleri süreci takip edecek ve başvuruları onaylayacak.

LGS’de kaç soru olacak?

Toplam 90 soru sorulacak. Sözel bölümde 50, sayısal bölümde 40 soru yer alacak.

LGS sınav süresi kaç dakika?

Sözel bölüm için 75 dakika, sayısal bölüm için 80 dakika olmak üzere toplam 155 dakika süre verilecek.

LGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

Sınavdan 10 gün önce e-Okul VBS üzerinden erişime açılacak.

LGS’ye kimler girebilir?

2025-2026 eğitim öğretim yılında 8. sınıfta öğrenim gören tüm öğrenciler LGS’ye katılabilir.