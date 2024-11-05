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LGS'nin yapılacağı tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı LGS kapsamındaki sınavın 15 Haziran 2025'te yapılacağını açıkladı.

Eğitim
  • 05.11.2024 09:21
  • Giriş: 05.11.2024 09:21
  • Güncelleme: 05.11.2024 09:25
Kaynak: AA
LGS'nin yapılacağı tarih belli oldu
Fotoğraf: AA

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihi açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav 15 Haziran 2025'te yapılacak.

8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.

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