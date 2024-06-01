LGS saat kaçta başlayacak? LGS'de kaç soru var? LGS sınav belgesi alma

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okuldaki 35 salonda gerçekleşmesine saatler kala öğrenci ve veliler LGS saat kaçta başlayacak araştırmasını yapıyor. Öğrencilerin sınav girişlerinde yanlarında olması gereken LGS sınav belgesi alma yolları ise ayrı bir önem taşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek LGS'de kaç soru var araştırması ise veliler tarafından gündeme getiriliyor. Peki, LGS saat kaçta başlayacak? LGS'de kaç soru var? LGS sınav belgesi nereden alınır? İşte LGS sınav belgesi alma ekranı ve LGS sınav bilgileri!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav belgesi alma araması sınava saatler kala birçok öğrenci ve veli tarafından araştırma konusu oldu. 2 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek LGS sınavı için LGS saat kaçta başlayacak sorusu da yurttaşlar tarafından gündeme getiriliyor. Veliler sınav merkezi, bina, sınıf ve sıra bilgilerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek. LGS sınav belgesi ise öğrencilerin T.C kimlik numaraları ile ulaşılabilir olacak. Peki, iki oturumda gerçekleşecek LGS saat kaçta başlayacak? LGS'de kaç soru var? İşte LGS sınav belgesi alma ekranı ve LGS sınav bilgileri!

LGS saat kaçta başlayacak? LGS'de kaç soru var?

2 Haziran'da gerçekleşecek LGS sınavının ilk oturumu saat 09.30'da ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.

LGS'de iki oturumda toplam 90 soru sorulacak. Sınavın birinci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluşup süresi 75 dakika olacak. 40 soruluk sayısal alandan oluşan ikinci oturum ise 80 dakika sürecek. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil; ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular sorulacak.

LGS sınav belgesi alma

Sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı LGS sınav belgesi e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden alınacak.



Fotoğraflı LGS Sınav Giriş Belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.

LGS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS'ye kaç kişi girdi?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 LGS'ye 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuruda bulundu.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 LGS sonuçları, 28 Haziran Cuma günü öğrenci ve velilerin erişime açılacak.