LGS sınavı giriş bilgileri açıklandı
MEB, 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresinden yayımladı.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgileri erişime açıldı.
MEB, 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini "https://e-okul.meb.gov.tr/" adresinden yayımladı.
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LGS 2026 NE ZAMAN?
A Milli Takım’ın Dünya Kupası maç programının LGS tarihiyle çakışması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz haftalarda sınav takviminde değişikliğe gittiğini duyurmuştu.
Daha önce 14 Haziran’da yapılması planlanan LGS, alınan kararla 13 Haziran Cumartesi gününe çekildi.