LGS skandalı: Veli-Der'den Bakan Tekin ve kamu görevlileri hakkında suç duyurusu

HABER MERKEZİ

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der), skandalların ardı arkası kesilmeyen Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sorularının çalındığına dair suç duyurusunda bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 Haziran’da düzenlenen LGS sorularının çalındığına dair iddialar gündemdeki yerini koruyor.

Veli-Der, skandalların ardından yazılı bir açıklama yaparak suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Buna göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bünyesinde LGS sınav sürecinden sorumlu kamu görevlileri, sınav sorularının paylaşılmasına sebep olan kişiler ve savcılığın resen tespit edeceği kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Söz konusu suç duyurusunun gerekçeleri ise şöyle sıralandı:

1-Görevi Kötüye Kullanma (TCK m.257)

2- Hakaret (TCK 125)

3- Eğitim ve Öğretim Hakkının Engellenmesi (TCK 112)

4- Kamu Hizmetlerinden Yararlanmanın Engellenmesi (TCK 113)

5- Verilerin hukuka aykırı olarak verme, el geçirme (TCK 136),

6- Kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, (TCK 137/a)

7-6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun 10m.

8- Resen tespit edilecek suçlar

Suç duyurusu dilekçesinde şu taleplere yer verildi:

"Tüm bu süreçlerin sorumlularının tespit edilmesini, idari, siyasi ve bürokratik rolleri ve görevleri gereği sorumlu olan kişilerin tespitini başta Milli Eğitim Bakanlığı görevini yürütmekte olan şüphelilerden Yusuf Tekin’in, yetki ve sorumluluk sahibi tüm bürokratların, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hukuka aykırılıklarda payı bulunan tüm görevlilerin, bakanlıkca 29 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edilen kişilerin idari ve cezai soruşturmanın derinleştirilerek kapsamlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini,

Sınav sorularının ne zaman, ne şekillerde, kimler tarafından hangi yöntemlerle alındığının tespiti için ivedilikle teknik inceleme yapılması ve tüm kayıtların MEB’den talep edilmesini usulsüzlüklere dahil olan, yararlanan, paylaşan kişi veya kişilerin tespit edilerek cezai sorumluluklarının araştırılmasını,

Sınav güvenliğinin sağlanmasıyla görevli tüm kamu görevlilerinin ihmali, usulsüzlükleri ve varsa kastlarının titizlikle soruşturulmasını,

Sınav materyallerinin hangi kanallarla, hangi koşullarda dolaşıma girdiğinin, soruların ele geçirilme, paylaşılma ve sızdırılma sürecinin tüm boyutlarıyla teknik ve adli bilirkişilerce incelenmesini,

Dilekçede belirtilen suçlar ile Savcılığınızca re’sen tespit edilecek tüm suçlar yönünden; görevi kötüye kullanma (TCK m.257), hakaret (TCK m.125), eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi (TCK m.112), kamu hizmetlerinden yararlanmanın engellenmesi (TCK m.113), verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve paylaşılması (TCK m.136 ve 137) ile 6114 sayılı Kanun’un 10. maddesi kapsamındaki suçlar hakkında şüpheliler hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açılmasını ve soruşturmanın kapsamı dışında kalmayan diğer suç ve sorumlular hakkında da gerekli yasal işlemlerin yapılmasını talep ederiz."