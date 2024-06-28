LGS sonuçları erişime açıldı

MEB tarafından 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilen ve Fen ve sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarında okumak isteyen 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları bugün saat 09.53'te erişime açıldı. Tercih süreci de bugün başladı, 17 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz’da açıklanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2 Haziran 2024 Pazar günü gerçekleştirilen ve 8. sınıflardan başvuran 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin katıldığı LGS sınavı değerlendirme işlemleri sona erdi.

Sınav sonuçları MEB'in internet adresinden açıklandı. Bu yıl LGS merkezi sınavına başvuran 1 milyon 38 bin 544 öğrencinin 992 bin 906'sı sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,61 olarak gerçekleşti.

LGS yerleştirme kılavuzuna göre, bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı da 203 bin 638 öğrenci olarak belirlendi.

KILAVUZ YAYIMLANACAK

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlayacak. Merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak.

Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe millî eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre gerçekleştirilecek. Yerleştirmeler 3 şekilde yapılacak. Bunlar; Yerel yerleştirme, merkezi yerleştirme ve pansiyon okullara yerleştirme şeklinde olacak.

YERLEŞTİRMELER NASIL OLACAK?

Yerel yerleştirmede öğrenciler, Okul Başarı Puanı (OBP) ve devam-devamsızlık kriteri dikkate alınarak kayır alanlarında bulunan farklı türdeki okullardan en fazla 5 terci yapacak. Yerel yerleştirmelerden en az 1 okul tercih edilmesi zorunlu olacak. Yerel yerleştirme ekranında yeşil renk, “Kendi Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanında yer alan okulları belirtecek. Mavi renk ise "Komşu Kayıt Alanında" öğrenci için ikamet adresine göre komşu kayıt alanında yer alan okulları gösterecek. Kırmızı renk ise "Diğer" kısmı ise öğrenci için bunların dışında kalan okulları gösterecek. Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme İle "Öğrenci Alan Okullar" ekranından tercih yapacak.

Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek.

Merkezi Yerleştirme ise merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına ve puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. LGS puanı ile öğrenci alan Türkiye genelindeli okullar tercih edilebilecek.



Pansiyonlu okulları tercih eden öğrencilerden yerel yerleştirme veya merkezi yerleştirme kapsamında herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, tercih yapmaları durumunda pansiyonlu okullara yerleşebilecek. Bu alandan tercih yapmak zorunlu olmayacak. Pansiyonlu okullar tercih ekranında yalnızca ‘Diğer Kayıt Alanı’ndaki pansiyonlu okullar yer alacak.

KAYIT İŞLEMLERİ NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Okul tercihleri bireysel olarak yapılabileceği gibi kayıtlı olunan ya da herhangi bir ortaokul/imam

hatip ortaokulu müdürlüklerinde de yapılabilecek. Tercihler sisteme girildikten sonra mutlaka herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünde onaylatılması gerekecek.

Yetenek sınavı ile öğrenci alan Spor Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi gibi özel proje uygulayan okullar tercih ekranlarında görünmeyecek, okullar ile iletişime geçilerek gerekli şartları sağlayan öğrencilerin kayıt süreçleri tamamlanacak. Özel öğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Ancak öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.

YERLEŞTİRME SONUÇLARI 22 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci de bugün başladı, 17 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz’da açıklanacak.