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LGS sonuçları yarın açıklanacak

Yusuf Tekin, LGS sonuçlarının yarın açıklanacağını duyurdu.

Güncel
  • 10.07.2025 13:37
  • Giriş: 10.07.2025 13:37
  • Güncelleme: 10.07.2025 13:43
Kaynak: Haber Merkezi
LGS sonuçları yarın açıklanacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının yarın açıklanacağını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ardından başlayacak tercih sürecinde ailelere kapsamlı bilgi verilmesi amacıyla hazırlanan "Tercih Süreci Veli Kılavuzu" yayımlandı.

Yapılan açıklamaya göre, 15 Haziran'da düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları yarın açıklanacak.

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