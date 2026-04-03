LGS Tarihi Değişti! 2026 LGS Ne Zaman Yapılacak? Bakan Yusuf Tekin Yeni Tarihi Açıkladı!

2026 LGS sınavı için beklenen açıklama geldi ve sınav tarihi resmen değiştirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yaptığı son dakika açıklamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve velinin merak ettiği “LGS ne zaman yapılacak?” sorusu netlik kazandı. Peki yeni LGS tarihi ne oldu, neden değiştirildi? İşte tüm detaylar…

LGS TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ? İŞTE RESMİ AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tarihinin değiştirildiğini duyurdu.

Daha önce 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılması planlanan sınav, yapılan düzenleme ile birlikte 13 Haziran 2026 Cumartesi gününe çekildi.

Bu değişiklikle birlikte LGS sınav takvimi resmen güncellenmiş oldu.

2026 LGS YENİ TARİHİ NEDEN DEĞİŞTİRİLDİ?

Sınav tarihindeki değişikliğin temel nedeni, A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’nda oynayacağı kritik karşılaşmanın aynı güne denk gelmesi oldu.

Bakan Yusuf Tekin, daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"14 Haziran günü yani LGS sınavını yapacağımız gün sabah 07.00'de Milli Takımımızın grup maçı var. Dolayısıyla biz, çocuklarımızın gönüllerinin Milli Takımla beraber olmasını arzu ettiğimiz için sınavı cumartesi günü yapmak üzere çalışma içerisindeyiz."

Bu değerlendirme sonucunda sınav tarihi bir gün öne çekildi.

2026 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yapılan resmi açıklamaya göre 2026 LGS sınavı artık şu tarihte gerçekleştirilecek:

Yeni Sınav Tarihi

13 Haziran 2026 – Cumartesi

Bu değişiklikle birlikte öğrenciler, sınav sonrası milli maç heyecanını da takip edebilecek.

LGS TARİH DEĞİŞİKLİĞİ ÖĞRENCİLERİ NASIL ETKİLEYECEK?

Sınavın bir gün öne alınması, öğrencilerin hazırlık planlarında küçük değişikliklere neden olabilir. Ancak genel hazırlık sürecini büyük ölçüde etkilemesi beklenmiyor.

Sınav stresi daha erken sona erecek

Öğrenciler milli maçı takip edebilecek

Planlama açısından küçük revizyonlar gerekebilir

Uzmanlar, öğrencilerin mevcut çalışma düzenlerini bozmadan hazırlıklarını sürdürmesini öneriyor.

LGS SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sınav tarihinin değişmesiyle birlikte adayların bazı noktalara dikkat etmesi gerekiyor:

Yeni sınav tarihini dikkate alarak çalışma planı güncellenmeli

Sınav giriş belgeleri kontrol edilmeli

Sınav günü hazırlıkları önceden yapılmalı

LGS tarihi değişti mi?

Evet, 2026 LGS sınav tarihi resmi olarak değiştirildi.

2026 LGS ne zaman yapılacak?

Sınav 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacak.

LGS neden erkene alındı?

Dünya Kupası’ndaki milli maç ile çakıştığı için bir gün öne çekildi.

Eski LGS tarihi neydi?

14 Haziran 2026 Pazar günüydü.

Sınav saati değişti mi?

Metinde saat bilgisi yer almamakla birlikte yalnızca tarih değişikliği açıklanmıştır.