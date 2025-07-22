LGS tartışması: 29 kişi görevden uzaklaştırıldı

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sırasında soruların sosyal medya gruplarında paylaşıldığını doğruladı. Tekin, "Sınav güvenliği ÖSYM standartlarında sağlandı. Olağanüstü önlemler aldık" dedi.

15 Haziran’da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında soruların WhatsApp gruplarında paylaşıldığı ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, olayı doğruladı ve 29 kişi hakkında soruşturma açıldığını açıkladı. Tekin, sınav güvenliğine ilişkin yaptığı açıklamada, “ÖSYM standartlarında olağanüstü bir tedbir süreci yaşadık” dedi.

Soruların MEB öğretmenleri tarafından hazırlandığını belirten Tekin, gerektiğinde üniversitelerden destek alındığını da sözlerine ekledi. Bakan Tekin, cep telefonuyla soru kitapçığını paylaşan öğretmenle ilgili olarak, “İlgililerin telefonları alındı ve gerekli incelemeler yapıldı. Sınav güvenliğinde genel bir sorun tespit edilmedi” dedi.

Olayla ilgili 29 kişi hakkında soruşturma başlatıldığına dikkat çeken Tekin, bu kişilerin kamu görevlisi olduğunu ve valilik kararıyla görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Ayrıca sınavda 719 birincinin çıkmasıyla ilgili de tartışmalar devam ederken, kamuoyunun tepkisi artıyor. Bakan Tekin, “Şeffaflık eleştirisi getirilebilecek her veriyi yayımladık” diyerek önceki açıklamalarını yineledi.

Zorunlu eğitim süresinin azaltılması yönündeki açıklamaları da değerlendiren Tekin, “Kamuoyundaki tartışmaları izliyoruz, neticesinde bir karara varırız” dedi.