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LGS tercih sonuçları açıklandı

Bu yıl 963 bin 142 öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sistemi yerleştirme sonuçları açıklandı.

Eğitim
  • 04.08.2025 11:40
  • Giriş: 04.08.2025 11:40
  • Güncelleme: 04.08.2025 11:41
Kaynak: Haber Merkezi
LGS tercih sonuçları açıklandı
Fotoğraf: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını "www.meb.gov.tr" adresinden açıkladı.

MEB tarafından 15 Haziran'da düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınava başvuran 1 milyon 10 bin 916 öğrenciden 963 bin 142'si katılmış, sınav sonuçları ise 11 Temmuz'da açıklanmıştı.

Katılımın zorunlu olmadığı sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

NAKİL SÜRECİ BAŞLIYOR

14-24 Temmuz tarihleri arasında tercih yapan ve herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için ise 1. nakil başvuru süreci başlayacak. Bu süreçte öğrenciler, boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapabilecek.

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