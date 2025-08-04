LGS tercih sonuçları açıklandı
Bu yıl 963 bin 142 öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sistemi yerleştirme sonuçları açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını "www.meb.gov.tr" adresinden açıkladı.
MEB tarafından 15 Haziran'da düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınava başvuran 1 milyon 10 bin 916 öğrenciden 963 bin 142'si katılmış, sınav sonuçları ise 11 Temmuz'da açıklanmıştı.
Katılımın zorunlu olmadığı sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.
NAKİL SÜRECİ BAŞLIYOR
14-24 Temmuz tarihleri arasında tercih yapan ve herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler için ise 1. nakil başvuru süreci başlayacak. Bu süreçte öğrenciler, boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapabilecek.