LGS verileri ortada yok

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) düzenlediği Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı kapsamında yaşanan skandallara tepkiler sürerken, Bakanlık son 3 yıldır sınav sonuçlarına ilişkin verileri gizlemeye devam ediyor. 29 kişi hakkında konuya ilişkin soruşturma açılırken 719 kişinin LGS birincisi olmasının açıklamasının ardından kamuoyunda sınavda şaibe olduğuna dair tartışmalar sürüyor. Ortaöğretime geçiş sınav sisteminin LGS ile değiştirildiği 2018 yılından 2022 yılına dek paylaşılan Liseye Geçiş Sistemi Raporları, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in göreve geldiği 2023 yılından bu yana kamuoyundan gizleniyor. Sınava ilişkin soru işaretlerinin giderilmesi için söz konusu istatistiklerin açıklanması talep ediliyor.

LGS raporlarında, derslerin kat sayılarının, sınava katılım analizlerinin, doğru cevaplanan soruların istatistiklerinin, öğrencilerin cinsiyetlerine ve ailelerinin eğitim durumlarına kıyasla belirlenen başarı istatistikleri yer alıyor.

SORU İŞARETLERİNİ GİDERİN

CHP’nin Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, önceki yıllarda olduğu gibi LGS istatistiklerinin kamuoyuyla paylaşılmasını istedi. Sınavın sonucunda çok sayıda birinci çıktığına işaret eden Özçağdaş, "Bu sınavın sonuçlarını, TC kimlik numaraları, ad ve soyadları kapalı olacak şekilde sınava giren tüm öğrencilerin, olmuyorsa ilk 10 bine girenlerin, hangi il, ilçe, okuldan geldiklerini açıklayacaksınız. Sınavın üzerinde bir kara leke, çocukların ömrü boyunca hatırlayacakları bir kötü anı, bir travma yaratmak istemiyorsanız, güveniyorsanız kendinize, hemen yayımlayacaksınız" diye konuştu.

Özçağdaş, “Bu sınavın son 5 yılın en zor sınavı olduğu söyleniyor. Ama bu sübjektif. Ancak tam olarak zorluk oranını istatistikler açıklanırsa o zaman anlarız yani. Doğru cevap oranı düşerse o zaman deriz ki bu sınav zormuş. O yüzden istatistiklere ihtiyacımız var. Bir sınavda, çok ciddi istatistik ve regresyon analizlerine göre 719 tam puan çıkması istatiksel olarak mümkün. Ancak o yüzden sadece 719 değil, soruları sızdıranlar eğer yaptılarsa daha organize iş yapacakları için bir yanlış, iki yanlış, üç yanlış, dört yanlış gibi ilk 10 bin kişinin doğru oranlarına bakmaları lazım. Sonuç kitapçıklarına bakmaları lazım. Soruları yapmışlar mı, yapmamışlar mı diye” ifadelerini kullandı. Özçağdaş, istatistiklerin yayımlanmasının kamuoyunda oluşan soru işaretlerinin giderilmesi için önemli olduğunu ifade etti. Özçağdaş özetle şöyle konuştu: “Eğitim istatistiklerinin iki görevi var. Birincisi, toplumda herhangi bir soru işareti oluşmaması için verilerin kamuoyuyla paylaşılması lazım. İkincisi, o istatistikler aynı zamanda eğitimin geliştirilmesi için bize yol haritalarını da veren bir kaynak. Ancak bunların Tekin döneminde karartılıyor olması, başlı başına zaten performansla ilgili bir soru işaretini akıllara getiriyor. Objektif bir şekilde verileri kamuoyuyla paylaşmamak bir gizleme çabasıdır.’’

Öte yandan LGS’ye ilişkin şaibe tartışmaları sürerken MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı.

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EN ZOR SINAVDA 719 TAM PUAN!

1 milyona yakın öğrencinin 15 Haziran’da girdiği LGS öğrenciler tarafından son yılların en zor sınavı olarak nitelendirilmişti. Buna karşın önceki yıllara rekor sayıda birinci çıkması şaibe idddialarını ortaya çıkarmıştı. Bu yıl 719 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alırken, en kolay sınavlar olarak görülen 2023 yılında 562 kişi, 2024 yılında ise 352 kişi tam puan alması dikkat çekmişti. Bu yıl bir özel okulun sınav sonuçlarının ardından yaptığı açıklamayla 72 öğrencisinin tam puan aldığını duyurmuştu.

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ARAŞTIRMA ÖNERGESİNE RET

TBMM Genel Kurulu’nda İYİ Parti ve CHP’nin LGS’de şaibe iddialarının araştırılması için verdiği grup önerileri, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, "Yusuf Tekin’in psikolojisi bozuldu, ağzı da bozuldu. Biz sınav diyoruz o ‘CHP’ diyor. Biz eğitim diyoruz o ‘CHP’ diyor. Neden bunu yapıyor çünkü suçüstü yakalandı, söyleyecek bir sözü yok" değerlendirmesini yaptı. İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

“Sınav öncesinde veya esnasında hiç fark etmez sorular sızdırılıyor. Bakanlık bu iddiaları kısmen kabul ediyor ama sınavı iptal etmiyor, şeffaf bir açıklama da yapmıyor. Sınav güvenliği çökmüş, çocukların emeği çöpe gitmiş ama bakanlık pişkin pişkin ‘sınav bütünlüğü etkilenmedi’ diyor.”