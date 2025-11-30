LGS'ye yönelik birinci örnek soru kitapçıkları MEBİ'de yayımlandı

MEB tarafından yapılan bilgilendirmede LGS'ye yönelik örnek soru kitapçıklarının ve çözümlü videoların MEBİ platformu üzerinden yayımlandığı duyuruldu. Soruların çevrimiçi görüntülenebileceği ve PDF formatında indirilebileceği bilgisine yer verilen duyurunun tam metni şöyle:

"LGS kapsamında 14 Haziran 2026’da yapılacak merkezî sınava hazırlanan öğrencileri desteklemek amacıyla Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan birinci örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videolar, MEBİ platformu üzerinden yayımlandı. Böylece örnek sorular, ilk kez bireysel öğrenme platformu MEBİ’de erişime açılarak tek bir dijital merkezden öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunulmuş oldu.

Öğrenciler, güncel soru tarzlarını içeren örnek sorulara doğrudan MEBİ üzerinden ulaşarak sınav hazırlıklarını tek platform üzerinden planlayabilecek. Çevrim içi görüntülenebilen ve PDF formatında indirilebilen örnek sorular, öğrencilerin kendi ilerleme süreçlerini değerlendirmelerine imkân sağlayacak.

Yayımlanan kitapçıklarda Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden onar soru, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerinden beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

Sorular, 8. sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlandı. Öğrencilerin okuduğunu anlama, yorum yapma, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz ve eleştirel düşünme gibi üst düzey bilişsel becerilerini ölçmeye yönelik nitelikte tasarlanan örnek soruların hazırlanmasında ilgili derslerin 8. sınıf öğretim programları ve ders kitapları temel alındı.

Hazırlanan soruların ilk kez MEBİ üzerinden yayımlanması, öğrenci ve öğretmenlerin hızlı, güvenilir ve merkezi bir yapıda içeriklere ulaşmasına imkân verecek.

MEBİ'ye mebi.eba.gov.tr adresinden ve mobil uygulama marketlerinden erişim sağlanabiliyor."