LGS’de İmam Hatip arttı, Fen ve Anadolu azaldı: AKP’nin tercihi bu!

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla liseye geçiş sınavı TEOG’un kaldırılıp yerine Liseye Geçiş Sistemi’nin (LGS) getirildiği 2018 yılından imam hatip ve meslek liselerinin kontenjanları çarpıcı boyutta yükselmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) ortaöğretime geçiş sınavının ardından belirlenen lise kontenjanları iktidarın eğitim politikalarını da kanıtlar nitelikte.

Buna göre 2018’de 28 bin 860 olan imam hatip liselerinin kontenjanı aradan geçen 7 yılda 15 bin 264’e yükseltildi. Ancak tek artış imam hatiplerle sınırlı kalmazken dikkat çekici bir diğer artış da meslek liselerinde yaşandı. Buna göre 2018 yılında meslek liselerinin kontenjanı 19 bin 170 iken 2025 yılına dek 25 bin 613 artarak 44 bin 783’e yükseldi.

Öğrencileri her fırsatta imam hatiplere ve meslek liselerine yönlendirmeye çalışan AKP iktidarı, bilimsel liselerin kontenjanlarını ise düşürmeye devam etti. Anadolu, fen bilimleri ve sosyal bilimleri liselerinin kontenjan oranlarının en yüksek olduğu yıl 2020 yılı olarak kayıtlara geçti.

ÇARPICI DÜŞÜŞ

2020 yılında 46 bin 650 olan fen bilimleri liselerinin kontenjanı 2025 yılına dek 7 bin 290 azaltılarak 39 bin 360’a geriledi. Anadolu liselerinin ise 2020 yılında öğrenci kontenjanı 71 bin 946’ydı. Ancak bu kontenjan 2025 yılına dek 8 bin 156 azaltılarak 2025’te 63 bin 790 oldu.

Sosyal bilimler liselerinde de bu tablo değişmedi. 2020’de 12 bin 846 öğrenci kontenjanı olan söz konusu okul türünün 2025’e dek kontenjan sayısı 3 bin 486 azaltıldı.

SEÇENEKSİZ BIRAKIYORLAR

Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Barış Uluocak, akademik liselerde yaşanan kontenjan düşüşüne karşı imam hatip ve meslek liselerindeki kontenjan artışının AKP hükümetinin eğitime yaklaşımının sonucu olduğunu ifade etti. Uluocak, “AKP iktidarı imam hatip liselerine bir yönlendirme yapıyor. Öğrencilerin bu liseleri seçmesi için onları daha cazip hale getirecek politikalar hayata geçiriyor. Proje imam hatip okulları açıyor, okullara çeşitli destekler sağlıyor vesaire. Aynı zamanda da kontenjanları artırarak da imam hatipte okuyan öğrenci sayısının artmasını hedefliyor” dedi.

“Meslek liselerinin için de bir başka politika yürütülüyor” diye konuşan Uluocak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in zorunlu eğitimin kaldırılmasına ilişkin bir soruya “İş dünyası ara eleman bulmakta güçlük çektiğini söylüyor” cevabını anımsattı. Uluocak, “Öğrencilerin akademik eğitim alması yerine ucuz işgücüne yönelik bir istihdam politikası var. O istihdama uygun da bir öğrenci yönlendirmesi yapmaya ve meslek liselerine, MESEM’lere öğrencileri yönlendirmeye çalışıyorlar. Bu iki yöntem doğrultusunda da akademik liselerin kontenjanları her sene azalırken imam hatip liseleri ve meslek liselerinin hem teşviği artıyor, hem kontenjan sayıları artıyor” ifadelerini kullandı.

Uluocak son olarak şunları söyledi: “Çocuklar kendilerine uygun okulu bulmakta bu kontenjan kısıtlamaları ve LGS'deki tercih kısıtlamaları nedeniyle zorluk çekiyorlar. İktidar bir noktada da öğrencileri seçeneksiz bırakıyor. Ancak tüm bunlara rağmen öğrencilerin büyük çoğunluğu hâlâ akademik eğitimden yana, bilimsel eğitim almak istiyorlar.”