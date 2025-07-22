LGS’de şaibe iddiaları sürerken HÜDA PAR'dan Milli Eğitim Bakanı Tekin'e ziyaret

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS sırasında soruların sosyal medya gruplarında paylaşıldığını doğrulamış, "Sınav güvenliği ÖSYM standartlarında sağlandı. Olağanüstü önlemler aldık" demişti.

15 Haziran’da gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında soruların WhatsApp gruplarında paylaşıldığı ortaya çıkmıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, olayı doğruladı ve 29 kişi hakkında soruşturma açıldığını açıkladı. Tekin, sınav güvenliğine ilişkin yaptığı açıklamada, “ÖSYM standartlarında olağanüstü bir tedbir süreci yaşadık” ifadelerini kullanmıştı.

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir ile Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ziyaret etti.

Dinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğrenci affının çıkması ve gençlerimizi uyuşturucu belasından korumaya yönelik gerekli tedbirlerin alınması hususunda taleplerimizi ilettik. Eğitim sistemimizde yaşanan sıkıntılar ve özel sektörde çalışan öğretmenlerimiz hakkında fikirlerimizi Sayın Bakan ile paylaştık. Sıcak ilgilerinden dolayı Sayın Bakan’a teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.