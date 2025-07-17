LGS’de şaibe iddiaları tartışılırken MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü görevden alındı
LGS’deki şaibe iddiaları tartışılmaya devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı’nın Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı.
HABER MERKEZİ
LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamındaki merkezi sınavda soru kitapçıklarının önceden paylaşılması tartışılmaya devam ediyor.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS soru kitapçığının sınavdan önce sızdırıldığı iddialarına ilişkin 29 kişi hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıklarken Milli Eğitim Bakanlığı’nda üst düzey bir bürokrat görevden alındı.
Yaklaşık 5 yıldır Bakanlık’ın Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü koltuğunda oturan Özgür Türk görevden alındı. Yerine Prof. Dr. Ersin Karaman atandı.