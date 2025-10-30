LGS’de skandalı Yusuf Tekin doğrulamıştı: Gazeteci Can Uğur’a dava açıldı

Cumhuriyet’in 17 Haziran 2025’te yayımladığı, “1 milyon öğrencinin kaderiyle mi oynandı? LGS soruları sınav bitmeden WhatsApp grubunda paylaşıldı iddiası” başlığıyla yayımladığı haber nedeniyle Cumhuriyet Haber Müdürü Can Uğur’a dava açıldı.

BAKANLIK ŞİKAYETÇİ

Milli Eğitim Bakanlığı’nın şikâyetiyle açılan davada ilk duruşma 13 Ocak 2026’da İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

İddianamede, Can Uğur’un haberinde “gerçeğe aykırı bilgilerle kamuoyunda endişe yarattığı” iddia edildi.

Savcılık, Uğur’un eylemini Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi uyarınca “Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” kapsamında değerlendirdi.

Haberin ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kamuoyundaki tartışmaların ardından yaptığı açıklamada, soruların belirlenen zamandan önce “resmî olmayan yollarla” paylaşıldığı iddialarını kabul etmiş; ancak bunun sınavın bütünlüğünü etkileyecek ölçüde bir ihlal olmadığını savunmuştu.