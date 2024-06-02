LGS’de stres var sonuç ise hâlâ yok

Ortaöğretimde okuyan öğrencilerin liseye geçiş sınavı bugün gerçekleştirilecek. Büyük bir stres yaşatan sınavın geçen yılki sonuç raporu ise hâlâ açıklanmadı.

Buse İlkin Yerli

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bugün gerçekleşecek. 2018 yılında ilk kez uygulanan LGS’ye bu yıl yine 1 milyonu aşkın öğrenci başvurdu. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı’nın (TEOG) yerine ilk kez 2018’de uygulanmaya başlanan LGS için AKP’liler o dönemde sınava daha az öğrencinin gireceğini ve bu sayede de stresin azalacağı yönünde iddialarda bulunmuştu.

Ancak getirilen yüzdelik dilim sistemiyle henüz 15 yaşından daha küçük öğrenciler yıllardır daha büyük bir stres yaşıyor. Sınava giren öğrenci sayısında da yıllardır herhangi bir azalma yaşanmadı. Üstelik bazı ilçe milli eğitim müdürlükleri sınav stresini de eğitimi dinselleştirme aracı olarak kullanmaya başladı.

LGS ilk duyurulduğunda dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz TEOG sistemi yerine çocuğu 6. sınıftan itibaren sınava hazırlayacak bir sistem değil de stresi kaldırarak, basit, kolay ve anlaşılır bir sistem getirdiklerini öne sürmüştü. Yılmaz, "Bizim sistemimiz şu: Eğitim bölgesi ve sınavsız mahalli yerleştirme sistemini getirdik. Bu sistemde veli ve öğrencimiz adresine en yakın okula yerleştirilecek" ifadelerini kullanmıştı. Ancak aradan geçen bu sürede stres azalmak bir yana daha da arttı. Üstelik övülen sistemde defalarca değişiklik yapıldı.

LGS’ye 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuru yaptı. Sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezinde 11 okulda 35 salonda yapılacak. İki oturum halinde yapılacak, birinci oturumu 09.30'da ve ikinci oturum 11.30'da başlayacak. Oturumlarda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün tamamlanacak.

Sınavın birinci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika olacak. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil soruları yöneltilecek. İkinci oturum 40 soruluk sayısal alandan oluşacak. Öğrencilere 80 dakika sürenin verileceği bu oturumda, matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular sorulacak. Öğrencilerin en geç saat 09.00'da binada hazır bulunmaları gerekiyor.

SONUÇ RAPORU YOK

2024 LGS bugün gerçekleşecek ama MEB hâlâ geçen yılki LGS’nin sonuç raporunu açıklamadı. Her dönem sonunda öğrencilere karne dağıtan bakanlık kendi karnesi olan sonuç raporunu ise duyurmadı. Bu, 2018 yılından beri açıklanmayan ilk sonuç raporu oldu.