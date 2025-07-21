LGS’deki iddiaları gündeme getiren gazeteci Can Uğur’a soruşturma!

2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarına ilişkin şaibe iddialarını gündeme taşıyan Cumhuriyet gazetesi Haber Müdürü Can Uğur hakkında soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Can Uğur, şu ifadeleri kullandı:

"LGS'deki skandalları ortaya çıkardığım haberlerimin ardından hakkımda soruşturma başlatıldığını öğrendim. Kısa süre içerisinde gidip ifade vereceğim. 1 milyona yakın çocuğumuzun haklarını savunduğum için en ufak bir pişmanlık duymuyorum."

#SONDAKIKA



LGS'deki skandalları ortaya çıkardığım haberlerimin ardından hakkımda soruşturma başlatıldığını öğrendim. Kısa süre içerisinde gidip ifade vereceğim.



1 milyona yakın çocuğumuzun haklarını savunduğum için en ufak bir pişmanlık duymuyorum. — can uğur (@canugur1987) July 21, 2025

SORULAR SINAV SÜRERKEN SIZDIRILMIŞTI

Uğur, sınavın hemen ardından LGS'de ciddi güvenlik zafiyetlerine dair belgeleri kamuoyuna sunmuştu.

Sınavın ilk oturumunun ardından sözel test soruları sınav bitmeden WhatsApp gruplarında paylaşılmış, Ardından sayısal test sorularının da sınavın ikinci oturumu sürerken sızdırıldığı ortaya çıkmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, soru kitapçıklarının sınav günü bazı okullarda dağıtıldığını doğrulamış, sınav güvenliğini riske atacak durum olmadığını iddia etmişti. Ancak açılan soruşturmalara dair kamuoyuna hiçbir açıklama yapılmamıştı.

"TAM PUAN" BİLMECESİ

Sonuçlara göre, bu yıl LGS tarihinde bir ilk de yaşanmış ve tam puan yapan öğrenci sayısı 719’a ulaşmıştı. Bu sayı, bugüne dek en yüksek birinci sayısının görüldüğü 2023’teki 565 öğrenci rekorunu da aşmıştı.

BAKAN TEKİN HAKARET ETMİŞTİ

Sınav güvenliğine dair açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Geri zekalıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz ama yetinmiyorlar, hala devam ediyorlar. ‘LGS’den pis kokular geliyor’ diyorlar, ben bunu söyleyen kişiye şunu söylüyorum; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez binasından çıksın çünkü eğer pis koku varsa CHP’li belediyelerin, vatandaşın parasını çarçur ettiği, rüşvetle yargılandıkları bu sürecin içerisinde pis koku oradan geliyor. CHP’nin dışına çıksınlar, pis kokudan kurtulacaklar. Objektif bakmaya çalışsınlar" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'DEN LGS İÇİN SUÇ DUYURUSU

Öte yandan söz konusu iddialara ilişkin CHP de suç duyurusunda bulunmuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Ortaya çıkan bütün bu şaibeyi kapatmanıza izin vermeyeceğiz. Dolayısıyla sayılarla, verilerle, bilmediğini sorarak doğru bir muhalefeti uygulamaya devam edeceğiz. Sayın Bakan'a sordum, cevap istedim, cevap vermiyor" demişti.