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Liam Payne'in ölmeden önce seslendirdiği şarkı yayınlanacak

Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybeden eski One Direction üyesi Liam Payne’in ölmeden önce seslendirdiği şarkı müzikseverlerle buluşacak.

Kültür Sanat
  • 31.10.2024 13:09
  • Giriş: 31.10.2024 13:09
  • Güncelleme: 31.10.2024 13:13
Kaynak: DHA
Liam Payne'in ölmeden önce seslendirdiği şarkı yayınlanacak
Fotoğraf: DHA

One Direction grubunun eski üyesi 31 yaşındaki Liam Payne, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Payne'in ölümünden önce seslendirdiği yeni şarkısı, ‘Do No Wrong’ adlı şarkısı 1 Kasım'da yayınlanacak.

Söz yazarı Sam Pounds, şarkının Liam'ın kaybının yasını tutan sevdiklerine ve hayranlarına iyileştirici bir güç sağlamasını umduğunu söyledi.

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