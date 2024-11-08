Liam Payne'nin ölümüyle ilgili 3 kişi suçlandı

One Direction grubunun eski üyesi Liam Payne'nin Brezilya’da bir otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili 3 kişi suçlandı.

Brezilyalı yetkililere göre, Payne'in yanında bulunan bir kişi, "ölüme sebep olacak şekilde birini terk etmek ve uyuşturucu temini" ile suçlanıyor. Ayrıca bir otel çalışanı ve bir başka kişi de yine "uyuşturucu temini" ile suçlandı.

Şu ana kadar suçlanan kişilerin isimleri ise açıklanmadı.

9 EVE OPERASYON DÜZENLENDİ

Olaydan sonra yapılan incelemelerde, şarkıcının otel odasında uyuşturucu maddeler ve zarar görmüş eşyalar bulundu.

Yapılan otopsi sonucunda, Payne’in vücudunda alkol, uyuşturucu ve antidepresan ilaç tespit edildi. Polisin soruşturma kapsamında, Buenos Aires'te 9 eve operasyon düzenlendiği ve şarkıcının kırık laptopu ile diğer cihazlarını incelediği kaydedildi.