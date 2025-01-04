Liberaller üçlü koalisyon görüşmelerinden çekildi

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Avusturya'da merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ile iki ayı aşkın süredir koalisyon görüşmeleri yürüten liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS), görüşmelerden çekildiğini açıkladı.

NEOS Genel Başkanı Beate Meinl-Reisinger, ÖVP ve SPÖ’nün değişim ve yenilikten yana olmadıklarını, daha ziyade geçmişteki yaklaşımları sürdürme anlayışı içinde hareket ettiklerini savunarak, bu nedenle çekilme kararı aldıklarını bildirdi.