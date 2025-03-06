Liberaller yine sahnede

Politika Servisi

PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın “silah bırakma” çağrısının ardından bir yanda muhalefete dönük operasyonlar hızla devam ederken diğer yandan ülkede “bahar havası” estirilmek isteniyor. Tek adam yönetiminin kendini tahkim etmeye çalıştığı, Erdoğan’a ölene dek başkanlık koltuğu sunacak, seçimlerin göstermelik hale, Meclis başta olmak üzere devletin kurumlarının işlevini bütünüyle yitirdiği bir rejim arzulanıyor.

Kayyum atamaları, CHP’li siyasilere, belediyelere, belediye başkanlarına yapılan operasyonlar, sanatçılardan sokak röportajında konuşan yurttaşa dek ağzını açana yargı sopasının gösterildiği bir yönetim anlayışına gidiliyor. Saray yönetimi ana muhalefet partisinin yanı sıra Gezi Direnişi’nin, rejimle uzlaşmayan tüm kesimlerin “baş düşman” ilan edildiği bir düzenle iktidarının ömrünü uzatmaya çalışıyor.

SIRAYA GİRDİLER

Estirilen yalancı bahar havasında, toplumu ikna etmeye teşne aktörler geçmişte olduğu gibi bir kez daha sahneye çıktı. 2010 Referandum sürecindeki gibi “Yetmez Ama Evet” çıkışıyla iktidarın önünü açan isimler bir kez daha sürece dair eleştirel yaklaşan ya da “temkinli” davranan kesimleri suçlayıcı eleştirilerde bulundu. Ufuk Uras, Hasan Cemal, Cengiz Çandar, Halil Bektay, Yıldıray Oğur, Mümtazer Türköne gibi isimler kamuoyuna verdikleri demeçlerle bir kez daha Erdoğan lehine toplumsal rıza üretme çabasına girişti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Öcalan’a yönelik çağrısının hemen ardından soluğu Bahçeli’nin yanında alan Ufuk Uras, Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından “Türkiye’de yeni bir sayfa açılabilir” dedi. 2010’da “Yetmez Ama Evet” dediği için pişman olmadığını her fırsatta tekrarlayan Hasan Cemal de süreçten umutlu olduğunu dile getiren bir başka isim. Karar Yazarı Yıldıray Oğur, 28 Ekim tarihli yazısında “Yani bu süreçte samimiyeti, güvenirliliği sorgulanacak olan kişi Bahçeli değil. Önyargılı olmayanlar Bahçeli’nin elini uzattığı, DEM Parti’nin ise kendilerine ait olmadığı açık sözlerle yumruğunu sıkmaya devam ettiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı. DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar da katıldığı Erbil Forumu sonrası İlke TV’ye konuştu. Türkiye’de başlatılan barış sürecine ilişkin Irak Federe Kürdistan Bölgesi’nin ‘kolaylaştırıcı’ rolü olduğunu savunarak, barışçıl çözüm arzusuna vurgu yaptı.

SOLA ELEŞTİRİ

Medyascope'tan Ruşen Çakır'a konuşan Mümtaz'er Türköne, "Son haftalarda fark edildi, Devlet Bey olağanüstü mütevazı ve centilmen bir adamdır" açıklaması yaptı. Halil Berktay ise Türkiye solunu şiddet fetişizmi olmakla suçladı. Berktay, Serbesiyet’teki yazısında, “Gerçek şu ki, neredeyse elli yıllık bu son Kürt hareketi daha hiç sahneye çıkmadan önce, Türk solunun kendisi tırmandırdı yıllar boyu, devrim ve devrimci şiddet fetişizmini. Çeşitli kaynaklardan türedi bu takıntı. Bir yönüyle, 1960’ların başlarında uçveren gençlik ve sonra diğer kitle hareketleri, hemen derhal bir şiddet sarmalının içine çekilmek istendi. Mazeret ararsak, çok buluruz. Provokasyon tabii olacak. Mesele provokasyona gelmemekte” ifadelerini kullandı. Bektay sözlerini şöyle tamamladı: “Sonuç malûm. Türk solu 1971’de bir yenildi ve ezildi. 1980’de tekrar yenildi ve ezildi. Bitti. Bütün olumsuzlukları yeni gelişen Kürt hareketine miras kaldı.”

Silahların bırakılması ve şiddetin ortadan kalkmasının halklar için son derece olumlu bir gelişme olduğu gerçeği yadsınamaz. Ancak Kürt sorununun varlığını inkar eden, her güne operasyonlarla başlayan, yargı sopasıyla muhalefeti susturmaya çalışan tek adam rejimiyle demokrasi gelmeyeceği, halkların lehine bir sonuç ortaya çıkmayacağı gerçeği de unutulmamalıdır.