Libertadores'i kazanan Flamengo tarihe geçti

Copa Libertadores 2025 finalinde iki Brezilya temsilcisi Flamengo ile Palmeiras karşı karşıya geldi. Montevideo’daki finalde üstünlük kuran taraf, ikinci yarıda bulduğu golle Flamengo oldu.

Mücadelenin ilk bölümü dengeli geçerken iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Flamengo, 57. dakikada Danilo’nun tamamladığı atakla skoru 1-0’a getirdi. Palmeiras kalan sürede eşitliği sağlamak için çabalasa da sonuç değişmedi ve karşılaşma Flamengo’nun üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Flamengo, tarihindeki dördüncü Libertadores şampiyonluğunu elde etti. Böylece Brezilya futbolunda bu kupayı dört kez kazanan ilk takım unvanına sahip oldu.

Futbolculuk kariyerini Flamengo’da noktaladıktan sonra teknik ekibe katılan ve kısa sürede A takım teknik direktörlüğüne yükselen Filipe Luis de kariyerinde önemli bir sayfa daha açtı. Luis, Libertadores’i hem oyuncu hem teknik direktör olarak kazanan nadir isimlerden biri oldu. Eski milli sol bek, futbolculuğu döneminde 2019 ve 2022’de aynı turnuvada şampiyonluk yaşamıştı.

Taraflar, Libertadores finalinde daha önce 2021’de karşılaşmış ve o maçı Palmeiras 2-1 kazanmıştı. Bu kez sahadan galip ayrılan Flamengo, geçmişte 1981, 2012 ve 2019 yıllarında kaldırdığı kupaya bir kez daha ulaştı.