Liberya'da seçim kampanyası sırasında yaşanan olaylarda 3 kişi öldü

Liberya'da 10 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri yaklaşırken, seçim kampanyası sırasında iktidar ve ana muhalefet partisi destekçileri arasında yaşanan şiddet olaylarında 3 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) yapılan açıklamada, Liberya'nın Lofa vilayetinde seçim kampanyası sırasında iktidar partisi Demokratik Değişim Koalisyonu (CDC) ile muhalefetteki Birlik Partisinin (UP) destekçileri arasında şiddet olayları yaşandığı belirtildi.

Olaylarda 3 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, iki tarafın liderlerine, destekçilerini "provokasyondan ve diğer şiddet eylemlerinden kaçınmaya güçlü bir şekilde teşvik etmeleri" çağrısında bulunuldu.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Liberya'da halk, 10 Ekim'de cumhurbaşkanı ve parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gidecek.