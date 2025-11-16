Libya açıklarında 2 tekne battı: Göçmenlerden 4'ü hayatını kaybetti, 91'i kurtarıldı

Libya'nın batısındaki Hums kenti açıklarında batan iki teknedeki göçmenlerden 4'ü hayatını kaybetti, 91'i kurtarıldı.

Libya Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hums kenti açıklarında batan ilk teknede bulunan Bangladeşli 26 göçmenden 4'ünün boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, batan ikinci teknede ise 67'si Sudanlı, 2'si Mısırlı olmak üzere 69 göçmen bulunduğu ve tümünün sağ kurtarıldığı kaydedildi.

Kurtarma operasyonunu, Kızılay ekipleri ile Sahil Güvenlik Güçlerinin gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, 4 cesedin savcılığa teslim edildiği bildirildi.