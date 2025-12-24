Giriş / Abone Ol
Libya askeri heyetini taşırken düşen jete ilişkin paylaşımlara soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Libya askeri heyetini taşıdığı sırada düşen uçağa ilişkin sosyal medya paylaşımlarına yönelik soruşturma başlattı.

Güncel
  • 24.12.2025 12:40
  • Giriş: 24.12.2025 12:40
  • Güncelleme: 24.12.2025 12:44
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Libya askeri heyetini taşıdığı esnada düşen uçağa ilişkin sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla ilgili "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan ve Libya Heyetini taşıyan uçağın Ankara'nın Haymana ilçesi civarında düşmesine ilişkin sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar üzerine resen soruşturma başlattı.

Soruşturma, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yürütülüyor.

