Libya askeri heyetinin öldüğü kaza: Başsavcılıktan kaza kırım raporu açıklaması

Ankara'da Libya askeri heyetini taşırken düşen uçağa ilişkin yürütülen soruşturmada kaza kırım raporunun henüz dosyaya sunulmadığı belirtildi.

Türkiye'yi ziyaret eden Libya askeri heyetini taşıyan uçağın 23 Aralık'ta Ankara'da düşmesine ilişkin soruşturma süreci devam ediyor.

DHA'nın aktardığına göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin son gelişmeler hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Libya Genel Kurmay Başkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan uçağın Haymana’da düşmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Libya Başsavcılığında görevli 1 savcı ve 2 savcı yardımcısı ile toplantı yapıldığı ifade edildi.

Karşılıklı bilgi paylaşımında bulunulduğu belirtilen açıklamada, kaza kırım raporunun ise henüz dosyaya sunulmadığı açıklandı.