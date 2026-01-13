Libya askeri heyetinin öldüğü uçak kazası: "MİT dahil oldu, hostes gözaltına alındı"

Türkiye'yi ziyaret eden Libya askeri heyetini taşıyan uçağın Ankara'da düşmesine ilişkin soruşturma süreci devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) da dahil olduğu soruşturma sürecinde iddiaya göre düşen jeti Türkiye’ye getiren uçuş ekibindeki bir hostes gözaltına alındı.

T24 yazarı Tolga Şardan, "Libya heyetinin öldüğü uçak kazası soruşturmasında gelişme: Hostes gözaltına alınıp sorgulandı" başlıklı bugünkü yazısında, MİT'in girişimleri sonucu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla kaldığı otel odasında gözaltına alınan Güney Kıbrıs vatandaşı bir hostesin Ankara Emniyeti’nde sorgulandığını yazdı.

Malta’da faaliyette bulunan havacılık firmasına ait uçağı Türkiye’ye getiren ve sonrasında Libya’ya götürecek uçuş ekibinde personel değişikliği yapıldığını anımsatan Şardan, gözaltına alınan hostesin sorgusundan ilk aşamada “elle tutulur” bilgiye ulaşılamadığını ancak bağlantıların araştırılmaya devam edildiğini belirtti.

Şardan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Kritik zamanlardan geçen ülkede, geçen yılın son günlerinde yaşanan uçak kazasında Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Al – Haddad ve beraberindeki heyet yaşamını yitirdi.

Havalandıktan kısa süre sonra henüz Ankara semalarındayken irtibatı kesilen ve Libyalı komutanları taşıyan uçağın enkazı üzerinde başlatılan inceleme devam ediyor.

Millî Savunma Bakanlığı, geçen hafta yaptığı açıklamada uçağın kara kutusunun İngiltere’de inceleneceğini duyurdu.

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturmayı yürütüyor.

UÇUŞ EKİBİNDE PERSONEL DEĞİŞİKLİĞİ

Olayın içindeki isimler, konumları, kazanın oluş biçimi ve kazayla ilgili gündeme gelen iddiaların önemi nedeniyle sadece adliye ve emniyet değil, MİT de soruşturmanın içinde.

Özel bir ekip oluşturulup kazayla ilgili araştırma yapıldığı bilgisi var.

Bilindiği üzere, kazanın yaşanmasının ardından iki önemli soru işareti gündeme geldi. İlki, her zaman Türkiye’ye tarifeli uçak yolcuğu yapan Libya heyetinin bu kez neden özel jetle geldikleri. İkincisi ise, Malta’da faaliyette bulunan havacılık firmasına ait uçağı Türkiye’ye getiren ve sonrasında Libya’ya götürecek uçuş ekibindeki personel değişikliği.

Sorularının yanıtları -ilgili makamlarca sorulara yanıt bulunmuş olsa da- henüz kamuoyu ile paylaşılmadı.

Buna karşın MİT’in soruşturmaya katılmasıyla birlikte gündeme gelmeyen bir gelişme yaşandı geçtiğimiz günlerde.

Haymana yakınlarında düşen jeti Türkiye’ye getiren uçuş ekibindeki hostes gözaltına alındı.

BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

MİT’in girişimleri sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı sonrasında kaldığı otelde gözaltına alınan hostes, Ankara Emniyeti’ne götürüldü.

Hostes, Terörle Mücadele Şubesi’nde polislerce sorgulandı. Aynı zamanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi yurttaşı olması nedeniyle, hostesle ilgili gözaltı süreci hem gizlendi hem de çok hassas biçimde yürütüldü.

Aldığım bilgiye göre; hostesin sorgusundan ilk aşamada “elle tutulur” bilgiye ulaşılamadı. Ancak hostesin bağlantıları araştırılmaya devam ediliyor."

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ve beraberindeki heyeti taşıyan jet, 23 Aralık'ta Ankara'da Haymana yakınlarında düşmüş, 5 kişilik askeri heyet ile mürettebat hayatını kaybetmişti.