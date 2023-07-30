Libya Başkanlık Konseyi: Libyalıların iradesini gerçekleştirmek için çalışmayı sürdürüyoruz

TRABLUS (AA) - Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi, "Başkanlık Konseyi'nin Libya halkının iradesini ve isteklerini gerçekleştirmek için ulusal rolünü oynamaya devam ettiğini" belirtti.

Başkanlık Konseyi Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Menfi, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi ve BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL) Başkanı Abdoulaye Bathily​​​​​​​ ile başkent Trablus'ta görüştü.

Görüşmede Menfi, "Başkanlık Konseyi, Libya halkının irade ve taleplerinin gerçekleşmesi için tüm uluslararası ve bölgesel platformlarda ulusal rolünü oynamaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Açıklamada, UNSMIL Başkanı Bathily'nin de Menfi'ye, parlamento ve devlet başkanlığı seçimlerinin yapılması konusunda uzlaşmaya varmaları için Libyalı taraflarla yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

Libya'daki Temsilciler Meclisi, 25 Temmuz'da Bingazi'deki oturumunda, ülkede seçimlerin düzenlenmesi ve seçim sürecinin denetlenmesi konusunda oluşturulan "yol haritasını" onaylamıştı.

Yol haritası, seçim sürecinde görev yapacak hükümetin başkanlığına aday olma koşullarını ve yöntemini belirleyen hükümler içeriyordu.