Libya'da 2023'te yaşanan sel faciası: İlk resmi bilgiler paylaşıldı

Libya'nın doğusunda 2023'te meydana gelen sel felaketinde 3 bin 297 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Libya Kayıp Şahısları Araştırma ve Kimlik Tespit Genel Müdürü Kemal es-Sivi, başkent Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, 2023'te meydana gelen sel felaketine ilişkin ilk resmi bilgileri paylaştı.

Sivi, Derne'yi vuran Daniel Kasırgası'nın sebep olduğu sel felaketinde 3 bin 297 kayıp tespit ettiklerini dile getirdi.

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül 2023'te Libya'nın doğusunu vuran Daniel Fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Derne kentinde kasırganın etkisiyle 2 baraj çökmüş, 576'sı yabancı uyruklu 4 bin 540 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.