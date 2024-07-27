Libya'da da "u dönüşü": Halife Hafter'in oğlu Ankara'da Hakan Fidan ile görüştü

Ortadoğu politikası çöken, Esad ile barışmanın yollarını arayan Ankara Libya'da da "u dönüşü" yapmaya başladı. Tobruk yönetimi ile temasa geçen iktidar, "etnik temizlik" yapmakla suçladığı General Hafter'in oğlu Belkasım'ı Ankara'da ağırladı.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Libya’daki iç savaşta Trablus yönetiminin hamiliğini yapan Ankara, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri General Halife Hafter’in desteklediği Tobruk hükümetiyle de iş tutmaya başladı. Erdoğan'ın "etniz temizlik yapmakla suçladığı ve gerekli dersi vereceklerini" söylediği General Halife Hafter'in oğlu Ankara'da ağırlandı.

Kısa bir süre önce Tobruk’taki Temsilciler Meclisi tarafından kurulan Libya Kalkınma ve Yeniden Yapılandırma Fonu'nun Genel Müdürlüğüne getirilen Hafter'in oğlu Belkasım Hafter, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Perşembe günü yapılan görüşmeyle açıklama yapan Libya Kalkınma ve Yeniden Yapılandırma Fonu, Belkasım ve Fidan'ın iki ülke arasındaki ikili işbirliğini geliştirme yollarını ele aldıklarını belirtti, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Libya Observer’in aktardığına göre Hafter’in oğlu, özellikle Derna şehri ve El Cebel el Ahdar bölgesinin yanı sıra Bingazi ve Ecdebiye şehirlerini yıkan sel felaketinden etkilenen bölgelerde yeniden inşa projelerini hayata geçirmek üzere Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) şirketleriyle çok sayıda iş anlaşması imzalamıştı.

"SAYIN HAFTER İLE TEMASIMIZ VAR"

Dışişleri Bakanı Fidan kısa bir süre Ankara'nın Libya'nın doğusuyla ilişkilerinin çok iyi gittiğini ve Halife Hafter ve oğullarıyla iletişim halinde olunduğunu açıklamıştı. Fidan, “Doğuda Meclis Başkanı sayın Akile Salih birkaç defa ülkemize geldiler. Sayın Hafter ile temasımız var, oğullarıyla görüşüyoruz, doğuda Başkonsolosluğumuzu açtık şu anda, hizmete geçiriyoruz. Yani her türlü ilişki devam ediyor, ama biz bu ilişkimizi, doğuyla batıyı bir araya getirmede nasıl kullanabiliriz şu anda ona bakıyoruz” demişti.

BİR ÜLKE, İKİ YÖNETİM, İKİ BAŞKAN

Muammer Kaddafi’nin Mart 2011’de NATO müdahalesiyle devrilmesi sonrası güç savaşının başladığı Libya’da iki yönetim, iki ordu ve iki başkan var. Ülkenin doğusunda Tobruk, batısında ise Trablus yönetimi var.

Ülkenin doğusu ve batısında bulunan iki farklı yönetim de farklı ülkeler ve güçlerle destekleniyor.

TÜRKİYE, TRABLUS’UN HAMİSİ

Türkiye ilk günden bu yana Trablus’ın ana destekçilerinden. Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in Tobruk’u destekleyen ülkeler arasında ABD, Rusya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Suudi Arabistan gibi ülkeler bulunuyor.

Türkiye, Tobruk yönetiminin yanında iç savaşa müdahil olmuş, General Hafter'in ordusunun Trablus'a girmesine izin vermemişti. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, etnik tmizlik yapmakla suçladığı Hafter’e tepki göstererek, "Meşru yönetime ve Libya'daki kardeşlerimize saldırılarını sürdürmesi halinde, darbeci Hafter’e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız" dedi. Türkiye'nin halen Lübya'nın batısında çok sayıda askeri bulunuyor.