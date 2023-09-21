Libya'da selde kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor

Kızılay Derneği Başkanı Abdusselam el-Hac: "Derne kentinde yerel ve uluslararası ekipler, enkaz altında arama-kurtarma ve cansız bedenlerin çıkarılması çalışmalarına devam ediyor"

Libya'nın Derne kentinde selde kaybolanları arama ve hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerini çıkarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Libya Kızılay Derneği Başkanı Abdusselam el-Hac, yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda etkili olan sel felaketindeki arama operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Hac, "Ülkenin doğusundaki Derne kentinde yerel ve uluslararası ekipler, enkaz altında arama-kurtarma ve cansız bedenlerin çıkarılması çalışmalarına devam ediyor. Ancak cansız bedenler çoğunlukla Akdeniz ve göletlerde gerçekleşiyor" dedi.

Çalışmalarda sel ve su baskınıyla sürüklenen araçlar ve atıklar nedeniyle pek çok zorlukla karşılaşıldığını ifade eden Hac, bu nedenlerle arama kurtarma operasyonlarının ne zaman sonlanacağını belirlemenin zor olduğunu ifade etti.

Hac, çıkarılan cansız bedenlerin sayısına ilişkin bilgi vermemeyi tercih ederek, bu konunun acil servis birimleriyle ilgili olduğunu söyledi.

LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel felaketi nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, 19 Eylül'de Libya'daki selde 3 bin 998 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 ila 9 bin kişinin hala kayıp olduğunu söylemişti.