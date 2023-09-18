Libya'daki trafik kazasında Yunan kurtarma ekibinden 1 kişi daha öldü
Kaynak: AA
Yunanistan'dan sel felaketi yaşayan Libya'ya insani yardım götüren ekibin dün gece yaşadığı trafik kazasında Yunan kurtarma ekibinden hayatını kaybeden kişi sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.
Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu yaptığı açıklamada, "Yunanistan'ın insani yardım ekibiyle birlikte Libya'da bulunan 3 Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyorum." ifadesini kullandı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Maalesef yaşanan trajik bir kaza sonucu Yunanistan ekibinden 5 kişinin yasını tutuyoruz." dedi.