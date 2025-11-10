Libya davasında suçlu bulunarak cezaevine girmişti: Sarkozy'e erken tahliye

Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy hakkında erken tahliye kararı verildi.

Paris İstinaf Mahkemesi, başsavcılığın talebi doğrultusunda, geçici gözaltının ardından Nicolas Sarkozy’nin bugün (10 Kasım Pazartesi) Paris’teki Santé Cezaevi’nden çıkmasına bugün karar verdi.

Serbest bırakılma talebinin incelendiği duruşmada Sarkozy, gözaltının “zor olduğunu" söyledi.

Sarkozy, Santé Cezaevi’nden videokonferans aracılığıyla bağlandığı ifadesinde “Hapishaneyi tanımak için 70 yaşıma kadar bekleyeceğimi hiç düşünmemiştim” dedi.

Mahkeme ayrıca Sarkozy’nin, kendisini ekim ayı sonunda ziyaret eden Adalet Bakanı Gérald Darmanin ile temas kurmasını da yasaklıyor.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI OLACAK

Sarkozy'nin avukatları, en kısa sürede mahkumiyet kararı için temyize gideceklerini duyurdu.

Paris Temyiz Mahkemesi, Sarkozy'nin savcının tavsiyesi doğrultusunda adli denetim altına alınacağını açıkladı.

Sarkozy'e Adalet Bakanı'nın ofisiyle iletişime geçme ve yurtdışına çıkış yasağı da getirildi.