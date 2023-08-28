Libya Dışişleri Bakanı, İsrailli mevkidaşıyla görüştüğü için açığa alındı

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in geçen hafta İtalya'da Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile bir araya geldiği bildirildi. Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş’u, İsrailli mevkidaşı ile yaptığı görüşme nedeniyle açığa alarak hakkında soruşturma başlattı. Kuzey Afrika ülkesi Libya, İsrail'i tanımıyor ve Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş’u, İsrailli mevkidaşı ile yaptığı görüşme nedeniyle açığa alarak hakkında soruşturma başlattı.

İSRAİL AÇIKLAMIŞTI

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in geçen hafta İtalya'da Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile bir araya geldiği bildirildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ve Libya dışişleri bakanları arasında tarihi bir toplantı" yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Cohen'in geçen hafta İtalya'nın başkenti Roma’da Libyalı mevkidaşı Menguş ile bir araya geldiği toplantının "iki ülke arasında işbirliği ve ilişki olanaklarının incelenmesini" amaçladığı kaydedildi.

Görüşmenin, iki ülke dışişleri bakanları arasında yapılan "ilk toplantı" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Toplantıda bakanlar, iki ulus arasındaki tarihi bağları, Libya Yahudilerinin mirasını, ülkeler arasındaki işbirliği olasılığını, İsrail'in insani konularda, tarım, su yönetimi ve daha pek çok konuda verebileceği yardımı tartıştı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen İsrail Dışişleri Bakanı Cohen, görüşmeye ilişkin, "Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile yapılan tarihi görüşme, İsrail ile Libya arasındaki ilişkide ilk adımdır." değerlendirmesinde bulundu.

Libya'nın büyüklüğü ve stratejik konumunun, ikili ilişkiler bakımından İsrail için "muazzam bir önem ve potansiyel kazandıracağına" işaret eden Cohen, "normalleşme" amacıyla yeni ülkelerle çalıştıklarını belirtti.

Kuzey Afrika ülkesi Libya, İsrail'i tanımıyor ve Tel Aviv ile diplomatik ilişkileri bulunmuyor.