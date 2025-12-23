Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan uçak, Ankara'da düştü

Ankara'da özel bir jetle radar bağlantısının kesildiği bildirildi. Uçakta, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunduğu açıklandı. Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dbeibah, Haddad ile beraberindekilerin yaşamını yitirdiklerini duyurdu.

Uçağın düştüğü ve enkazın arandığı bildirilirken Esenboğa Havalimanı'nda da uçuşlar askıya alındı.

ENKAZA ULAŞILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uçakla bağlantı kesildiğinde yaptığı açıklamada, uçağın saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalandığını ve 20.52'de irtibatın koptuğunu bildirmişti. Yerlikaya daha sonra bir açıklama daha yaparak enkaza ulaşıldığını şu sözlerle duyurdu: "Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü’nün 2 km. güneyinde Jandarmamız tarafından ulaşılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

UÇAKTAKİLER YAŞAMINI YİTİRDİ

Libya'nın BM tarafından tanınan Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dbeibah, Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed El-Haddad'ın uçağının Türkiye'nin Ankara kenti üzerinde telsiz bağlantısını kaybetmesinin ardından Haddad'ın öldüğü haberini aldığını söyledi. Dbeibah, "Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Mohamed Al-Haddad ve beraberindekilerin vefat haberini derin bir üzüntü ve kederle aldık" dedi.

YAŞAR GÜLER İLE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Al-Hadda ve heyet, bugün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i ziyaret etmişti.