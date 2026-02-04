Libya Genelkurmay Başkanı'nın öldüğü uçak kazası: Ses kayıtları çözüldü

Libya askeri heyetini taşırken Ankara'da düşen uçağın karakutusunda yapılan inceleme sonucu ses kayıt cihazındaki (CVR) bütün bilgiler çözüldü.

İnceleme sonucu, pilotların "iki jeneratörün devre dışı kaldığı"na dair konuşmaları ortaya çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ankara'da düşen Libya askeri heyetini taşıyan uçağın karakutusundaki incelemeler hakkında bilgi verdi.

"ELEKTRİK ARIZASINDAN BAHSEDİLMİŞ"

Uraloğlu, kuleyle acil durum çağrısından önce de sonra da sürekli görüşmeler yapıldığını ve elektrik arızası yaşandığından bahsedildiğini söyledi.

Uraloğlu, bir müddet sonra pilotların havalimanına dönme talebini ilettiğini ve bu talebi iletmede havacılıkta kullanılan en üst çağrının bir altı olan "PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN" çağrısı yaptıklarını ifade etti.

Uraloğlu, dönüş yoluna geçtikten sonra Esenboğa Havalimanı'nda bütün uçuş ve kalkışların durduğunu hatırlatarak, "Tabii son aşamada pilot, en üst seviyedeki acil durum çağrısı olan 'MAYDAY' çağrısını yapmamakla beraber bir tuşu devreye alıyor ki bu tuş bunun içindir. Bu çağrıyı da kule esasında bir anlamda görmüş oluyor. Ancak yeterince irtifaya inip havalimanına yaklaşıncaya kadar Haymana'da kaza-kırıma uğruyor. Uçaklarda iki tane cihaz vardır. Bir tanesi veri kaydı yapar, bir tanesi de ses kaydı yapar. Hani kara kutu dediğimiz cihazlar bunlardır ve ikisi de ağır hasarlı. Fotoğraflarını ben de gördüm." dedi.

"37'NCİ DAKİKADA DÜŞTÜ"

Uraloğlu, Bakanlığın kaza-kırım ekiplerinin uçağın düştüğü noktadaki bütün incelemelerden İngiltere'deki yapılan işlemlere refakat edinceye kadar süreci takip ettiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Orada ses kayıt cihazında şunları gördük, uçak, 23 Aralık (2025 yılı) saat 20.17'de havalanıyor. Üç motorlu bir uçak bu. Sadece 2. dakikada pilotlar ikinci jeneratörünün devre dışı kaldığını, yaklaşık 13-14 saniye sonra üçüncü jeneratörün devre dışı kaldığını söylüyor, ancak birinci jeneratörle ilgili orada bir bilgi yok. Konuşmalar birazcık daha devam ettiğinde bütün jeneratörlerin devre dışı kaldığını sonra tekrar sistemin geldiğini bahsettiler. O kuleyle yapılan görüşmede de havalimanına geri dönüş talebinde bulunuyorlar. Uçağın, 20.17'de havalanmasından itibaren toplam 37 dakikalık bir süreç var düşene kadar. Yaklaşık 27-28. dakikaya kadar uçakla sürekli irtibat halinde olunuyor ve uçak havalimanına yönlendiriliyor."

27. dakikadan itibaren uçakla sağlıklı iletişimin kurulamadığını dile getiren Uraloğlu, irtifa kaybettiği için radarlarda da nispeten göründüğünü, sonrasında kaybolmaya başladığını ve en son 37. dakikanın sonunda uçağın düştüğünü anlattı.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad, Aralık ayında Türkiye ziyaretinin dönüşünde geçirdiği uçak kazasında hayatını kaybetmişti.

Al Haddad dahil sekiz kişiyi taşıyan Falcon 50 tipi uçak, Ankara'dan Trablus'a gitmek üzere havalandıktan 19 dakika sonra Haymana ilçesinde düşmüştü.

Haddad dahil uçaktaki herkesin hayatını kaybettiğini, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe açıklamıştı.

Uçakta Libya Genelkurmay Başkanı Al Haddad'ın yanı sıra Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Askeri İmalat Kurumu Komutanı Tuğgeneral Mahmud Al Katavi, Libya Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Al Assavi Diyab ve Genelkurmay Başkanlığı Fotoğrafçısı Muhammed Ömer Ahmed Mahcub ve üç personel bulunuyordu.