Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki heyet uçak kazasında yaşamını yitirdi

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad ile beraberindeki heyeti Ankara'dan Trablus'a taşıyan uçak, Ankara'da düştü. Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, uçaktaki 5 kişilik Libya heyetinin yaşamını yitirdiğini.

Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Ankara'dan Trablus'a gitmek üzere hareket eden 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi uçak, 20.10'da havalandı. Kısa süre sonra uçakla irtibat kesildi. Yapılan çalışma neticesinde uçağın kaza kırıma uğradığı belirlendi.

ENKAZA ULAŞILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uçakla bağlantı kesildiğinde yaptığı açıklamada, uçağın saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Trablus'a gitmek üzere havalandığını ve 20.52'de irtibatın koptuğunu bildirdi. Yerlikaya daha sonra bir açıklama daha yaparak enkaza ulaşıldığını şu sözlerle duyurdu: "Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan uçağın enkazına Haymana ilçesi Kesikkavak Köyü’nün 2 km. güneyinde Jandarmamız tarafından ulaşılmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

UÇAKTAKİLER YAŞAMINI YİTİRDİ

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed El-Haddad'ın uçağının Türkiye'nin Ankara kenti üzerinde telsiz bağlantısını kaybetmesinin ardından Haddad'ın öldüğü haberini aldığını söyledi. Dibeybe, "Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Mohamed Al-Haddad ve beraberindekilerin vefat haberini derin bir üzüntü ve kederle aldık" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Al-Haddad'ın bulunduğu uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan havalanan, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu yolcuları taşıyan uçağın Haymana ilçesinde düşmesiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmektedir."

LİBYA HEYET GÖNDERECEK

Libya Devlet Yüksek Konseyi İkinci Başkan Yardımcısı Hasan Habib, Ankara’dan Trablus’a giderken düşen ve Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad’ın da bulunduğu uçağa ilişkin soruşturmayı takip etmek üzere Libya’dan bir heyetin yarın Ankara’ya geleceğini, kazanın nedeninin teknik incelemelerle belirleneceğini açıkladı. Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeyde de Türkiye makamlarıyla koordinasyonu sağlamak üzere Ankara'ya resmi bir heyet gönderilmesini emrettiğini bildirdi.

YAŞAR GÜLER İLE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Al-Hadda ve heyet, bugün Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i ziyaret etmişti.