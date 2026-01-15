Libya heyetini taşırken düşen uçağın karakutusu İngiltere'de incelenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'nın Haymana ilçesinde düşen Libya heyetinin bulunduğu uçakla ilişkin olarak, "Karakutu ve ses kayıt cihazları ikisi de hasarlanmış, ikisi de İngiltere'de incelenecek" dedi.

"KARAKUTU VE SES KAYIT CİHAZLARI HASARLI"

AKP Grup Toplantısı’nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçağın karakutu ve ses kayıt cihazlarının hasar aldığını söyledi. Uraloğlu, inceleme sürecine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Libya uçağının düşmesiyle ilgili süreci yakından takip ettik. Karakutu ve ses kayıt cihazları ikisi de hasarlanmış. Dünyada bunu çözebilen dört ülke var. Bu dört ülkenin refaket etmesiyle bu işlemin İngiltere'de yapılmasıyla ilgili karar alındı. Bu zaman alacak bir işlem. Heyetimizi görevlendirdik, İngiltere'ye gidecekler. Uçağın karakutusu ve ses kayıt cihazı İngiltere'de incelenecek

NE OLMUŞTU?

Libya Genelkurmay Başkanı ve beraberindeki askeri heyeti taşıyan özel jet Ankara'da 23 Aralık 2025 tarihinde düşmüş ve uçaktaki 8 kişi hayatını kaybetmişti.