Libya Kızılayı başkentteki çatışma alanlarından aileleri tahliye etmeye başladı

Libya Kızılayı, başkent Trablus’un güneyinde çatışmaların yaşandığı bölgelerdeki aileleri tahliye etmeye başladı.

Kızılay tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ayn Zara ve Hadaba gibi çatışmaların yaşandığı bölgelerde ateşkesin kısmen sağlandığı ve ailelerin çıkması için güvenli koridorların oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu bölgelerden ailelerin tahliye edilmeye başlandığı kaydedildi.

Libya Başkanlık Konseyine bağlı Suç ve Terörle Mücadele Birimi "Rada" ile Ulusal Birlik Hükümeti'ne bağlı "444 Tugayı" arasında dün başkentin bazı bölgelerinde çatışmalar başlamıştı.

Libyalı yetkililer çatışmaların bugün de başkentin güneyi ve Ayn Zara bölgelerinde devam ettiğini açıklamıştı.

Ulusal Birlik Hükümeti ve Başkanlık Konseyi'nden çatışmalar ve nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.