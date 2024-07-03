Libya'nın batı açıklarında bir düzensiz göçmenin cesedi bulundu

Libya'nın kuzeybatısındaki Surman kenti açıklarında bir düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.

Libya Kızılayı Surman Şubesinden yapılan açıklamada, Surman emniyet güçleri ile işbirliği içinde kent sahilinde bir düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Cesedine ulaşılan göçmenin kimlik bilgileri ve uyruğu hakkında bilgi paylaşılmadı.

Surman'a komşu Sabrata kentinde de Kızılay ekipleri 12-18 Mayıs arasında kent açıklarından 10 göçmenin cesedini çıkarmıştı.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.