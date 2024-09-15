Libya'nın Sebha kentinde şiddetli yağışlar sele neden oldu

Libya'nın güneyindeki Sebha kentinde şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 1 kişinin öldüğü, sel sularının Sebha Uluslararası Havalimanı'na verdiği zarar nedeniyle uçuşların askıya alındığı bildirildi.

Libya Sağlık Bakanlığına bağlı Sebha Tıp Merkezinden yapılan açıklamada, sel nedeniyle kentte çok sayıda binanın yıkıldığı belirtildi.

Yıkılan binalarda 14 kişinin hafif şekilde yaralandığı, 1 kişinin ise elektrik akımına kapılarak öldüğü kaydedildi.

Sebha Uluslararası Havalimanı Müdürü Tahir el-Buveysi, basına yaptığı açıklamada, sel sularının havalimanını bastığını ve oluşan hasar nedeniyle tüm uçuşlara ara verdiğini ifade etti.