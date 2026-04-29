Libya uçağı kazasıyla ilgili iddia: “Kritik saatlerin görüntüsü yok”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 23 Aralık 2025’te Ankara’da düşen Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan uçağa ilişkin yeni iddialar gündeme getirdi.

Yavuzyılmaz, Libya uçağı ile aynı aprona yönlendirilen İsrail jetinin 1 saat 41 dakika boyunca aynı alanda kaldığını öne sürerek, DHMİ’ye ait kameraların olay günü çalışmadığını iddia etti.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Düşen Libya uçağı, şüpheli İsrail jeti ve kayıp kamera kayıtları! 23 Aralık 2025 tarihinde Ankara’da düşen, Libya Genel Kurmay Başkanını taşıyan jetin Esenboğa Havalimanı’nda park halindeyken, aynı aprona (5 No’lu aprona) yönlendirilen İsrail jetiyle bir arada kaldığı 1 saat 41 dakikanın; DHMİ tarafından kamerayla izlenmesi ve kaydedilmesi gerekiyordu. Ancak 5 No’lu aprondaki bu iki uçağın park pozisyonlarını anlık olarak izlemesi ve kaydetmesi gereken DHMİ’ye ait kameraların, uçağın düştüğü gün çalışmadığını tespit ettik.

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’na sesleniyorum! Bu karanlık sürece ortak değilseniz, uçağın düştüğü gün, bu kameraların neden çalışmadığını derhal açıklarsınız. Eğer olay günü, 5 No’lu aprondaki bu iki uçağın park pozisyonlarını gören DHMİ’ye ait kameraların çalıştığını iddia ediyorsanız; Derhal söz konusu 1 saat 41 dakikalık videoyu yayınlarsınız! İlla, bu iki uçağın aynı aprondaki park pozisyonunu gören, 1 saat 41 dakikalık, özel bir şirkete ait güvenlik kamerası görüntülerini biz mi yayınlayayım?

Ayrıca tüm bu süreçlerde ihmal ve iştiraki olan DHMİ Genel Müdürlüğü yönetiminin; Genel Müdür yardımcılarından Fatih Çakmak ve Havalimanlarındaki güvenlikten sorumlu Mustafa Akkaya’nın adeta ödüllendirilerek; DHMİ yönetim kurulundaki görev sürelerinin 24 Nisan 2026’da Cumhurbaşkanı Kararı’yla uzatıldığını tespit ettik. Bu neyin ödülüdür? Çalışmayan kameraların mı? Gizlenen kanıtların mı? Cumhurbaşkanı, Ulaştırma Bakanı, İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanına kritik bir soru daha... Siz!

Normalde yabancı devlet yetkililerini taşıyan uçaklar ana apron olan ve VİP terminaline en yakın 1 No’lu aprona park ettirildiği halde; Libya Genel Kurmay Başkanını taşıyan uçak 1 No’lu apron yerine 5 No’lu aprona park ettirilirken, ertesi gün, aynı aprona şüpheli bir İsrail jeti yönlendirilirken, Libya uçağının mürettebatı oteldeyken, İsrail jeti içindekilerle birlikte 1 saat 41 dakika boyunca Libya uçağıyla baş başa bırakılırken, tüm bunlar olurken burayı gören kameraların çalışmadığını biliyordunuz, öyle değil mi?"