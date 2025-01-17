Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Kıdara istifa etti
Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Ferhat bin Kıdara, sağlık problemlerini gerekçe göstererek istifa etti. Başbakan Abdulhamid Dibeybe, Kıdara'nın yerine yönetim kurulu üyelerinden Mesud Süleyman Musa’yı atadı
Kaynak: AA
Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC) Başkanı Ferhat bin Kıdara‘nın sağlık problemleri nedeniyle istifa ettiği belirtildi.
NOC’tan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Abdulhamid Dibeybe’nin Bin Kıdara’nın istifasını kabul ettiği belirtildi.
Açıklamada, Bin Kıdara’nın istifa gerekçesi olan sağlık problemleri hakkında bilgi verilmedi.
Başbakan Dibeybe’nin Bin Kıdara’nın yerine NOC Başkanlığı'na kurumun yönetim kurulu üyelerinden Mesud Süleyman Musa’yı atadığı kaydedildi.