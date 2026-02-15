Libya üzerinden gelen toz fırtınası Marmara ve Ege'de etkili olacak: Meteoroloji tarih verdi

Marmara ve Ege bölgesinde bugün (15 Şubat Pazar) akşam saatlerinden itibaren toz fırtınasının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre Libya üzerinden taşınan çöl tozu akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Ege, Marmara ve Batı Akdeniz ile Karadeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun kuzeybatı bölgelerinde ise rüzgarın kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

“Marmara ve Ege'de toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”