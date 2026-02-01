Libya’da kum fırtınası alarmı: Uçuşlar askıya alındı, birçok kentte eğitime ara verildi

Libya’da etkili olan kum fırtınası nedeniyle başkent Trablus başta olmak üzere birçok kentte eğitime ara verildi.

Trablus Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği, idari kadrolar dahil üniversitenin tüm faaliyetlerinin durduğu belirtildi.

Misrata, Zliten, Zuvvara, El-Cemil, Zaltan, ve El-Cedide kentleri belediyelerinden yapılan açıklamada da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Libya Ambulans ve İlk Yardım Birimi’nden yapılan açıklamada ise ülkenin orta ve batı bölgelerindeki tüm şubelerde alarm seviyesinin en üst düzeye çıkarıldığı ifade edildi.

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Başkent Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı’nda kum fırtınası nedeniyle uçuşlar askıya alındı.

Mitiga Uluslararası Havalimanından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alınan uçuşlar hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle, Mitiga Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm uçuşların (geliş ve gidiş) askıya alınmasına karar verildiğini bildiririz” ifadeleri kullanıldı.

Uçuşların 31 Ocak yerel saatle 22.05’ten itibaren başlayıp 1 Şubat saat 06.00’a kadar durdurulduğu kaydedildi.

Yolcuların uçuşlarını yeniden düzenlemek için bilet aldığı havayolu şirketiyle irtibata geçmesi çağrısında bulunuldu.

