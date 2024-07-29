Libya’da ‘sel davasında’ 12 hapis cezası

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Libya’da geçen yıl ülkenin doğusunu vuran Daniel Fırtınası’nın beraberinde getirdiği seller ve bir dizi barajın çökmesiyle yaşanan can kayıplarıyla ilgili davada karar açıklandı.

Reuters’ın haberine göre can kaybının en çok olduğu Derne’deki İstinaf Mahkemesi, Eylül 2023’te 4 bin 300’ü aşkın kişinin ölümüne sebep olan sellere ilişkin davada, barajların çökmesi dolayısıyla 12 yetkili hakkında 9 ile 27 arasında değişen hapis cezası kararı verdi. Trablus’taki Başsavcılık, sanıklardan üçünün “yasadışı kazançlarda elde edilen paraları” iade etmesine karar verildiğini açıkladı.