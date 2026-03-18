Libyalı askeri heyeti taşıyan uçak düşmüştü: Uçak şirketinden açıklama

Ankara yakınlarında düşen ve aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Haddad’ın da bulunduğu 8 kişinin yaşamını yitirdiği jet kazasının ardından, uçağın bağlı olduğu Malta merkezli Harmony Jets’ten açıklama geldi.

“FAALİYETLER SÜRÜYOR, UÇUŞLAR GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU”

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Harmony Jets’in tüzel kişilik olarak faaliyetlerini sürdürdüğü ve operasyonlarını tamamen sonlandırma planı bulunmadığı belirtildi.

Ancak charter (talep üzerine uçuş) faaliyetlerinin geçici olarak askıya alındığı ifade edilerek, bu kararın yetkili kurumlarla yürütülen incelemelere odaklanmak amacıyla alındığı kaydedildi.

“YETKİLİLERLE ŞEFFAF İŞ BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ”

Açıklamada, şirketin ilgili otoritelerle “yakın ve şeffaf” bir iş birliği yürüttüğü vurgulandı. Denetim süreçlerine ilişkin bilgi taleplerine hızlı ve doğru yanıt verildiği ifade edildi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son dönemde basında yer alan haberler ve bazı dış hizmet sağlayıcılara ilişkin yapılan tespitlerin ardından Harmony Jets, ortaklarını ve müşterilerini mevcut durum hakkında bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamayı yapmaktadır.

Harmony Jets, tüzel kişilik olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirket, faaliyetlerini sonlandırmayı planlamamakta ve geleceğe yönelik stratejik çalışmalarına devam etmektedir. Ancak mevcut operasyonel durumu netleştirmek adına, charter (talep üzerine uçuş) faaliyetlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtilmelidir. Bu geçici önlem, şirketin yetkili makamlar ve danışmanlarıyla yürütülen süreçlere titizlik ve mevzuata uygunluk çerçevesinde odaklanmasını sağlamaktadır.

Dış hizmet sağlayıcılarda gerçekleştirilen denetimlerde gündeme gelen sorulara yanıt olarak Harmony Jets, yetkili otoritelerle yakın ve şeffaf bir iş birliği içinde çalıştığını vurgulamaktadır. Şirket, denetim süreçlerinin sağlıklı yürütülmesi için bilgi taleplerine hızlı ve doğru şekilde yanıt vermek adına tüm imkânlarını seferber etmektedir.

Ayrıca şirket, son dönemde bazı basın organlarında yer alan yanlış veya abartılı iddiaları kesin bir dille reddetmektedir. Bu iddiaların, şirketin uygulamalarını ya da yasal ve düzenleyici kurallara olan bağlılığını yansıtmadığı ifade edilmektedir.

Şirket, itibarını ve kendisi hakkında yayılan bilgilerin doğruluğunu korumak amacıyla hukuk danışmanlarını görevlendirmiştir. Bu kapsamda, yanlış veya abartılı haberleri yayımlayanlara karşı hukuki adımların atılması da değerlendirilmektedir."