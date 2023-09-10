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Libya’yı sel vurdu: 1 ölü

Ajans Haberleri
  • 10.09.2023 23:51
  • Giriş: 10.09.2023 23:51
  • Güncelleme: 10.09.2023 23:51
Kaynak: İHA
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Libya’yı sel vurdu: 1 ölü

Libya’da şiddetli yağışların neden olduğu selde 1 kişi hayatını kaybederken, araçlar sel sularına kapıldı.
Libya’nın doğusunda etkili olan Daniel Fırtınası şiddetli yağışa neden oldu. Sel ve su baskınlarının yaşandığı ülkede 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda araç sel sularına kapılarak sürüklendi. Seller nedeniyle çok sayıda yolda ulaşım aksarken, selin vurduğu bölgelere çok sayıda arama-kurtarma ekibi gönderildi. Libya’nın ulusal petrol şirketi de alarm durumuna geçerek, 4 petrol limanını tedbir amaçlı kapattı.

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