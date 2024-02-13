Lice’de 91 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde yürütülen operasyonda 91 kilo esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Lice ilçesi Uçarı Mahallesi kırsalında icrasına başlanılan operasyon tamamlandı.

Operasyonda; 91 kilogram toz esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet fişek ele geçirildiği belirtildi.